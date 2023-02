Lula visitará Sergipe no dia 15 de fevereiro, diz governo

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visitará o estado no próximo dia 15 de fevereiro. Na oportunidade, o petista vistoriará as obras da BR 101 e tratará das pautas solicitadas pelo Estado, a exemplo do Canal de Xingó, da duplicação da BR 235 e da Ponte Neópolis/Penedo.

Além disso, Lula estará acompanhado pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. Já a visita foi intermediada pelo sergipano e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo.

Contudo, antes de desembarcar em Sergipe, Lula passará pelo Rio de Janeiro, para anunciar a retomada de investimentos em saúde, e também pela Bahia, onde retomará o novo Minha Casa, Minha Vida.