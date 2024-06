“Luta nossa que virou realidade”, comenta Sérgio sobre instalação da 2ª Vara Criminal em Lagarto

O deputado estadual Sérgio Reis (PSD) participou, nesta sexta-feira, 21, da instalação da 2ª Vara Criminal em Lagarto, solicitação que ele e a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no município tinham feito à presidência do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), em março do ano passado.

“Luta nossa que virou realidade com um trabalho muito bem feito da OAB Lagarto, através do presidente Dr. Caíque Vasconcelos, e apoio fundamental da OAB Sergipe. E já deixo aqui meu agradecimento ao Dr. Ricardo Múcio, presidente do TJSE, que compreendeu a necessidade nesse momento em Lagarto de agilizar os processos e apoiar o trabalho da advocacia no centro-sul”, afirmou Sérgio.

A instalação da 2ª Vara Criminal do município de Lagarto aconteceu no Fórum Epaminondas Silva de Andrade Lima. A inauguração da nova unidade dará mais celeridade aos processos criminais que tramitam na comarca do centro-sul sergipano, melhorando o serviço prestado aos jurisdicionados e à sociedade.