Maio Amarelo: DTTU promove educação para o trânsito em Lagarto

Lagarto também não ficou de fora do Movimento Maio Amarelo. Por isso, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop) e do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), está promovendo ações de educação para o trânsito em diversos pontos da cidade. Entre os locais visitados pelos agentes de trânsito, com blitzes educativas, estão as unidades que compõem a rede municipal de ensino.

De acordo com o coordenador de Educação para o Trânsito do DTTU, Adriano Santos, a edição 2026 do Maio Amarelo destaca a importância de enxergar o outro no trânsito para salvar vidas — um alerta que as equipes estão transmitindo juntamente com a necessidade do uso do cinto de segurança. “O foco principal da campanha deste ano são as motocicletas, mas, como Lagarto é uma cidade grande e em desenvolvimento, resolvemos ampliar a campanha para toda a população”, destacou.

Adriano também ressaltou que o trabalho de conscientização tem sido levado às unidades da rede municipal de ensino de forma diferenciada, por meio do projeto Trânsito na Escola. “Ao final dessa campanha, esperamos que a população compreenda que o trânsito não é feito apenas pelo nosso departamento, mas por todas as pessoas. Todo mundo faz parte do trânsito, então todos devem agir de forma mais consciente para que possamos reduzir os altos índices de sinistros em nosso município”, acrescentou.

Em 2026, a Prefeitura de Lagarto reforçou o efetivo do DTTU com a posse de 23 novos agentes de trânsito e sete fiscais de transporte. Recém-empossada, a agente de trânsito Eduarda Almeida participou da blitz educativa realizada na Unidade Municipal de Educação Infantil Estefânia Rodrigues, situada no bairro Matinha, onde reforçou a importância de trabalhar a temática do trânsito seguro nas escolas. “Foi uma experiência incrível, e vejo como algo primordial ensinar as crianças sobre um trânsito mais seguro para o futuro. Assim, formamos cidadãos mais conscientes”, argumentou.

Para a coordenadora pedagógica da UMEI Estefânia Rodrigues, Letícia Prata, a presença dos agentes de trânsito na unidade teve grande impacto a curto, médio e longo prazo. “A formação do indivíduo começa na primeira infância, e trazer a temática do trânsito seguro é muito importante, principalmente para os alunos da creche e da pré-escola, porque eles já terão um olhar diferenciado sobre esse assunto. Inclusive, temos um aluno que já disse que, quando crescer, quer ser agente de trânsito”, comentou.

Vale ressaltar que as blitz educativas seguem acontecendo durante todo o mês de maio em diversos pontos de Lagarto, com orientações importantes para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres: mantenham a atenção às normas de circulação, respeitem a sinalização e adotem atitudes responsáveis no dia a dia, contribuindo, assim, para a redução de acidentes e para um trânsito mais seguro para todos os lagartenses.

Fonte: Prefeitura de Lagarto