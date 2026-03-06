Mais 122 aprovados no concurso público de Lagarto são convocados

A Prefeitura Municipal de Lagarto (PML), publicou no Diário Oficial do município, o Decreto nº 1.362/2026, que trata da nomeação e convocação de candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2024 para provimento de cargos efetivos no Poder Executivo municipal. Ao todo, 122 candidatos foram convocados, reforçando áreas estratégicas da administração pública, como saúde, educação, gestão administrativa e serviços operacionais.

A convocação contempla profissionais de diferentes níveis de formação e especialidades. Na área da saúde, por exemplo, foram chamados médicos clínicos, generalistas, ginecologistas, pediatras, psiquiatra, médico do trabalho, plantonistas e médico veterinário em saúde pública. Já na educação, o decreto convoca professores de educação básica nas áreas de pedagogia, língua portuguesa, língua inglesa, ciências, educação física, história, matemática e geografia.

Também foram nomeados profissionais para funções administrativas e operacionais, como agentes administrativos, agentes de apoio operacional, agentes de vigilância patrimonial, agentes de fiscalização tributária, auditor fiscal e tributário e analista contábil.

A medida tem como objetivo fortalecer o serviço público municipal por meio do preenchimento de vagas existentes no quadro efetivo de pessoal, ampliando a capacidade de atendimento da administração às diferentes necessidades por serviços oriundos da população lagartense.

Datas e Procedimentos

Os candidatos convocados deverão comparecer à sede da administração municipal, localizada na Praça Nossa Senhora Aparecida, nº 40, Bairro Cidade Nova, para entrega de documentação e realização do exame médico admissional. A lista de documentos obrigatórios está descrita no próprio decreto nº 1.362/2026.

O atendimento ocorrerá em dois dias distintos, conforme o cargo: no dia 12 de março, deverão se apresentar os candidatos convocados para os cargos de professor de educação básica. Já no dia 16 de março, deverão comparecer os candidatos convocados para os demais cargos, incluindo profissionais da saúde, áreas administrativas e operacionais.

O atendimento será realizado das 8h às 12h e das 13h30 às 15h.

Vagas reservadas e inclusão

O documento também estabelece procedimentos para validação das vagas reservadas em políticas de inclusão previstas no edital do concurso.

Candidatos que concorreram às vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas (PPP) e que ainda não passaram pelo procedimento durante o concurso deverão participar da heteroidentificação, etapa realizada por uma comissão formada por servidores municipais capacitados. O processo considera a autodeclaração do candidato e a avaliação presencial do fenótipo, sendo registrado em vídeo para fins administrativos e de transparência.

Já os candidatos inscritos nas vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD) passarão por perícia médica oficial, que tem como objetivo confirmar a condição declarada, identificar o grau da deficiência e verificar a compatibilidade com as atribuições do cargo.

As duas etapas ocorrerão no mesmo dia da apresentação dos candidatos, juntamente com a entrega da documentação e o exame médico admissional.

Com a convocação, a Prefeitura de Lagarto dá continuidade ao processo de nomeação dos aprovados no concurso público municipal, reforçando o quadro de servidores efetivos e contribuindo para a ampliação e qualificação dos serviços prestados à população.

Fonte: Prefeitura de Lagarto