Na última quarta-feira, 29, a prefeitura de Riachão do Dantas realizou a entrega do cartão do Banco Municipal Riachãoense a 104 beneficiários do RENDA + RIACHÃO.

A partir de agora, os beneficiários utilizarão a moeda do abacaxi. A ação visa trazer mais desenvolvimento e aquecer a economia local. Sendo bom para as famílias, para os empresários e para os empreendedores locais.