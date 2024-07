Mais de 100 Simãodienses são beneficiados com programa de Vale Gás

Prestes a completar um ano, o Programa Auxílio Gás Municipal, denominado como “VALE GÁS – A Chama da Nossa Gente” segue contemplando mais famílias simãodienses no município.

Na última terça-feira, 02, a Prefeitura de Simão Dias, por meio da Secretaria de Inclusão, Assistência Social e Trabalho, promoveu mais uma etapa do programa com a assinatura do termo de concessão e entrega do voucher para mais 100 famílias em situação de vulnerabilidade social.

Conhecendo os desafios de manter um lar e reconhecendo a importância da dignidade dos simãodiaenses, e entendendo que qualidade de vida começa dentro de casa, a gestão idealizou e lançou o ‘VALE GÁS – A Chama da Nossa Gente’ com o objetivo de auxiliar a ampliação de direitos a partir do fornecimento do gás de cozinha.

A emoção das famílias contagiou os presentes no Clube Cultural Caiçara e sem sombra de dúvidas ficará marcada na memória de todos.

É bom destacar que o Auxílio Gás foi criado pela lei municipal nº 1. 032/2023 de 03 de julho de 2023, e regulamentado pelos Decreto nº 2.983 e 2.984/2023, figurando-se como uma ferramenta essencial para mitigar os impactos da pobreza proporcionando alívio financeiro e contribuindo para estabilidade econômica das famílias.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias