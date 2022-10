Mais de 100 urnas são substituídas em SE

Segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), até o final da tarde do último domingo, 02, 109 urnas foram substituídas em Sergipe. As urnas apresentaram mau funcionamento e precisaram ser substituídas.

Entre os municípios que receberam novas urnas estão: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro, Itaporanga D’Ajuda, Salgado, Laranjeiras, Areia Branca, Riachuelo, Maruim, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, Rosário do Catete e São Cristóvão.

As substituições de urnas são ocorrências consideradas normais durante a votação, visto que por se tratarem de equipamentos eletrônicos, elas podem apresentar mau funcionamento. A Justiça Eleitoral prepara previamente um esquema de substituição, quando milhares de urnas de contingência (reserva) ficam à disposição para que possam entram em operação de imediato.