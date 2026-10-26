Mais de 30 mil eleitores tiveram acesso ao transporte intermunicipal gratuito em SE

O Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), garantiu o deslocamento gratuito de, aproximadamente, 30 mil eleitores neste domingo, 25, quando aconteceu o segundo turno das Eleições 2026. No total, foram utilizados 62 veículos da frota extra, somando 622 unidades em circulação para atender a alta demanda de usuários na ida ao colégio eleitoral e retorno à cidade de origem.

De acordo com o diretor de Transportes do DER/SE, Everton Menezes, o volume de passageiros foi muito maior do que no primeiro turno. “Tivemos uma movimentação muito maior do que o último dia 4, o que gerou grandes filas nas rodoviárias de Aracaju. Assim que tivemos conhecimento, conseguimos aumentar o quantitativo de veículos, destinando-os para aqueles municípios com maior demanda e, em menos de três horas, regularizamos o fluxo de viagem para que cada eleitor fosse exercer a cidadania”, explicou.

A gratuidade neste domingo, 25, atende à Resolução nº 23.751, de 26 de fevereiro de 2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Decreto Estadual nº 1.571, de 2 de outubro de 2026. “Somamos esforços juntamente com as cooperativas para colocar mais ônibus à disposição dos eleitores. Infelizmente, a ida ao local de votação foi concentrada num mesmo horário, o que gerou um grande número de passageiros. Mas, de pronto, foram remanejados veículos e garantido o deslocamento”, concluiu.

Fonte: Governo de SE