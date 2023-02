Mais de 70% das crianças e adolescentes de SE vivem na pobreza, diz estudo da Unicef

Em 2021, o percentual de crianças e adolescentes que viviam em famílias com renda abaixo da linha de pobreza monetária extrema (menos de 1,9 dólar por dia) alcançou o maior nível dos últimos cinco anos: 16,1%, versus 13,8%, em 2017. No caso da alimentação, o contingente de crianças e adolescentes privados da renda necessária para uma alimentação adequada passou de 9,8 milhões, em 2020, para 13,7 milhões, em 2021 – um salto de quase 40%. Já na educação, após anos em queda, a taxa de analfabetismo dobrou de 2020 para 2022 – passando de 1,9% para 3,8%.

Ainda de acordo com o Unicef, é urgente priorizar políticas públicas com recursos suficientes voltadas a crianças e adolescentes no país, levando em consideração os desafios de cada região e estado.

Fonte: G1 SE