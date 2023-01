Mais de 700 pessoas participaram do Encontrão de Mountain Bike

No último domingo, 08, Lagarto sediou o Encontrão de Moutain Bike, o evento que reuniu mais de 700 pessoas, saiu do campus da Universidade Federal de Sergipe (UFS), até a cachoeira do Saboeiro.

Os participantes fizeram um percurso de 40km.

O Encontrão de Moutain Bike de Lagarto foi promovido pelo Pedal Louco MTB Team, junto com os grupos Giro Livre, Lagarto Team nas Trilhas, Amigos do Pedal, Pedal dos Amigos e o Projeto Miaba – Unidos Pela Natureza. A Prefeitura de Lagarto também apoiou a iniciativa.