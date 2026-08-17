Mais de 950 vagas de emprego na Plataforma GO Sergipe nesta segunda, 17

Nesta segunda-feira, 17, a plataforma GO Sergipe (https://gosergipe.se.gov.br/) oferta 995 vagas de emprego. A iniciativa digital reúne oportunidades em diversas áreas e diferentes municípios do estado. Para acessar as vagas, é necessário ter cadastro no portal Gov.br, do Governo Federal, que pode ser realizado de forma rápida pelo aplicativo no celular.
Confira a seguir algumas das vagas disponíveis por município:
Aracaju
Torneiro mecânico (1 vaga)
Cozinheiro de restaurante (1 vaga)
Consultor de vendas (1 vaga)
Costureira em geral (1 vaga)
Técnico de apoio ao usuário de informática – helpdesk (1 vaga)
Carpinteiro (1 vaga)
Analista de folha de pagamento (1 vaga)
Auxiliar financeiro (3 vagas)
Analista de marketing (4 vagas)
Vendedor de serviços (3 vagas)
Moldador de plástico por injeção (1 vaga)
Malhada dos Bois
Gerente de loja e supermercado (1 vaga)
Itabaiana
Chapeiro (1 vaga)
Barra dos Coqueiros
Frentista (1 vaga)
Servente construção civil (4 vagas)
Eletricista (2 vagas)
Pintor de obras (4 vagas)
Nossa Senhora do Socorro
Encarregado de carga e descarga no transporte rodoviário (1 vaga)
Alimentador de linha de produção (2 vagas) – exclusiva PcD
Encanador (20 vagas) – exclusiva PcD
Ajudante de obras (30 vagas) – exclusiva PcD
Nossa Senhora da Glória
Atendente comercial agência postal (10 vagas)
Fonte: Governo de SE