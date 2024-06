Simãodienses são beneficiados com Projeto Ver Mais e Sem Varizes Simão Dias

Mais de 1.000 (mil) simãodienses serão beneficiados com consultas e cirurgias de catarata e pterígio, dentro do Projeto Ver Mais Simão Dias, em sua segunda edição, e pelo inédito, Projeto Sem Varizes Simão Dias.

O lançamento de mais uma etapa do projeto aconteceu na noite da última segunda-feira, 03 , no auditório do Centro de Memória Digital Profª Enedina Chagas. Na ocasião, o prefeito Cristiano Viana detalhou todos os procedimentos do Ver Mais Simão Dias 2, incluindo os dias e agendamentos para participação do projeto.

Ao todo, a gestão municipal vai realizar mais de 700 consultas e 350 novas cirurgias de catarata e pterígio nos dias 28, 29 e 30 de junho. A meta é zerar a fila reprimida de cirurgias oftalmológicas em Simão Dias.

A segunda etapa do projeto é fruto de parceria entre a gestão ‘Nossa Força, Nossa Gente’ e o mandato do deputado estadual Luciano Pimentel, através de recursos de emenda parlamentar.

Além do prefeito municipal, o evento reuniu o vice-prefeito Renaldo Prata, o secretário de Saúde Tarcísio Gomes, demais secretários e colaboradores.