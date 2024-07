Mais Médicos tem 22 vagas para cidades sergipanas, incluindo Lagarto

O programa Mais Médicos está com inscrições abertas, desta terça-feira, 02, até o sábado, 06, para 3.184 vagas em todo o país, sendo 22 em cidades sergipanas.

De acordo com o Ministério da Saúde, além de Aracaju, os municípios que devem receber os profissionais estão: São Cristóvão; Aquidabã; Boquim; Itabaiana; Lagarto; Simão Dias; Umbaúba; Carira; Cristinápolis; General Maynard; Indiaroba; Japaratuba; Muribeca; Nossa Senhora do Socorro; Pacatuba; Propriá; Rosário do Catete; São Miguel do Aleixo; Siriri; Telha e Tobias Barreto. Cada cidade tem uma vaga.

Do total de vagas, 20% são reservadas para grupos étnico raciais, e 9% para pessoas com deficiência.

Podem participar da seleção os seguintes profissionais:

médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil, com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM);

médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior;

médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior.

No caso dos médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o edital, todos os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da Justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a Justiça Eleitoral.

Fonte: G1/SE