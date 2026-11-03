Major Fabíola Goes assume subchefia da Assessoria de Comunicação da PMSE

Nesta terça-feira, 02, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) anunciou que a Assessoria de Comunicação (Ascom) da instituição passou a contar com os trabalhos da major Fabíola Góes. Ela assumiu a subchefia da Ascom na última quinta-feira, 29, após a passagem do coronel Edson Oliveira para a Reserva Remunerada.

A oficial da Polícia Militar, major Fabíola Goes, construiu uma trajetória profissional marcada pelo compromisso com a segurança pública, em defesa dos direitos das mulheres e pelo enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher.

Ingressou nas fileiras da Corporação em 2005, na graduação de soldado. Em 2007, foi aprovada no concurso para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), iniciando sua formação em 2008, na Vila Policial Militar do Bonfim, da Polícia Militar da Bahia (PMBA), onde permaneceu até 2011.

Ao longo de sua carreira, exerceu funções em diferentes unidades da PMSE, acumulando experiências nas áreas de trânsito, policiamento rodoviário, formação profissional, comunicação social e enfrentamento à violência contra a mulher.

Sua trajetória ganhou especial destaque em 2019, quando assumiu o desafio de implantar e comandar a Ronda Maria da Penha, no 6º Batalhão de Polícia Militar, durante a fase de projeto-piloto. Como primeira comandante da Unidade, teve participação pioneira na construção e consolidação de uma política institucional de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher no âmbito da PMSE.

Entre 2021 e 2026, atuou como coordenadora do Programa Ronda Maria da Penha, período em que se dedicou ao fortalecimento das ações de proteção e acompanhamento de mulheres em situação de violência, à articulação interinstitucional, à prevenção, à educação e à promoção de uma cultura de respeito aos direitos das mulheres.

É bacharel em Direito e possui pós-graduação em Segurança Pública e em Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Em outubro deste ano, retornou à 5ª Seção do Estado-Maior Geral (PM5), dando continuidade à sua trajetória na Corporação e levando consigo a experiência acumulada em anos de atuação na proteção das mulheres.

O retorno da oficial à Assessoria de Comunicação da PMSE representa a continuidade de sua contribuição às atividades desenvolvidas pelo setor, responsável por importantes atribuições no âmbito do planejamento e da comunicação institucional da Polícia Militar de Sergipe.

Fonte: PMSE