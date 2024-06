Manifestação causa grande congestionamento na BR-101

Na manhã desta segunda-feira, 03, uma manifestação deixou um trecho BR-101, nas proximidades de São Cristóvão, parcialmente interditado. Os populares reivindicavam o recapeamento da rodovia SE-255, entre os municípios de Itaporanga e Itabaiana.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o techo da BR-101 chegou a ser interditado de maneira parcial durante o ato para quem seguia em direção as regiões sul e centro-sul do estado.

Segundo informações obtidas pela nossa equipe, o transporte intermunicipal de passageiros que seguia em direção a Lagarto precisou alterar a sua rota e seguir pela cidade de Itabaiana. O ocorrido deixou alguns pontos de ônibus lotados no Povoado Colônia Treze.

Felizmente, antes das 09h da manhã a pista foi totalmente liberada e o trânsito voltou a fluir normalmente.