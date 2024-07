Marca brasileira desiste de carro elétrico, mas promete “inovação”

O sonho de um carro elétrico projetado e fabricado no Brasil foi adiado mais uma vez. Se no passado remoto a Gurgel teve o seu protótipo elétrico que nunca chegou ao mercado, outro modelo mais recente teve o mesmo fim. A Lecar, fundada em 2022, anunciou que não vai mais ter carros elétricos, mas ainda aposta nos híbridos.

Criada pelo empresário capixaba Flávio Figueiredo Assis, que chama a si mesmo de “Elon Musk brasileiro“, a empresa decidiu abandonar o segmento e redirecionar seus esforços para a produção de veículos híbridos. No lugar de um motor elétrico, o carro será movido por uma “inovação“, segundo o idealizador.

“Ao longo do período de desenvolvimento do carro, dos testes feitos e estudos internacionais já publicados, chegamos à conclusão de que o carro híbrido é mais vantajoso para a sociedade do que o elétrico em diversos quesitos, o que nos fez redirecionar nosso posicionamento e os planos para o mercado”, anunciou o empresário.

“A ideia, agora, é que nossa tecnologia híbrida flex a etanol com tração 100% de motor elétrico, proporcione 1mil km com 30 litros de etanol.Temos o primeiro carro elétrico sem tomada do mundo”, acrescentou.

No entanto, essa solução não é nova e já está está disponível no Brasil. O novo Honda Civic híbrido atua exatamente desta forma: tem um motor 2.0 a gasolina e dois elétricos. Na prática, o motor a combustão trabalha na maior parte do tempo gerando energia para o elétrico que movimenta o carro.

Além disso, o termo “híbrido flex” indica que o Lecar 459 funcionará também com gasolina, e não somente a etanol.

A Lecar defende que os veículos híbridos são uma opção mais viável e acessível para a população brasileira. Embora já existam modelos híbridos razoavelmente bem-sucedidos no mercado, os preços ainda são elevados.

“Nossa nova missão, a partir de agora, será reverter essa realidade, trazendo modelos híbridos muito mais aderentes à realidade brasileira e que caibam no bolso da população, contribuindo para uma verdadeira revolução inovadora na mobilidade nacional”, disse Flávio Assis.

A empresa possui sede em Alphaville, em Barueri (SP), e está implantando uma unidade fabril em Caxias do Sul (RS). Segundo o criador, a Lecar segue trabalhando em seu protótipo híbrido e deve anunciar em breve uma nova previsão de lançamento no mercado.

Empresa trabalha em protótipo híbrido, mas ainda não revelou qual a previsão de lançamento / Divulgação

A decisão da Lecar de abandonar os veículos elétricos em favor dos híbridos reflete uma tentativa de se adaptar às realidades do mercado brasileiro. No entanto, a falta de experiência nesse mercado altamente competitivo e outras variáveis complexas envolvidas no projeto levantam dúvidas sobre a capacidade da empresa de executar seus planos com sucesso.

Especialistas do setor avaliam que o carro híbrido é muito mais complexo de projetar e fabricar do que um elétrico, tanto que até hoje somente a Toyota tem esse tipo de tecnologia fabricada no país.

A promessa de um carro híbrido acessível e eficiente é atraente, mas a trajetória até sua realização ainda é longa e incerta. A Lecar terá que superar muitos desafios em termos de infraestrutura, tecnologia e regulação para alcançar o objetivo de lançar o “primeiro carro híbrido brasileiro“.

Fonte: CNN