Márcio Macedo assume mandato de deputado federal no lugar de Valdevan Noventa

Nesta quarta-feira, 27, o suplente de deputado federal Márcio Macedo (PT) tomou posse na Câmara dos Deputados como titular da vaga deixada pelo agora ex-deputado Valdevan Noventa, que teve seu diploma de parlamentar cassado há 40 dias.

“O voto do povo sergipano foi respeitado e fui empossado deputado federal para lutar por todos nós!”, afirmou Márcio Macedo após ser empossado. Já o ex-governador Jackson Barreto (MDB) foi um dos primeiros a parabenizar o petista. “Parabéns por honrar à bancada sergipana não Câmara Federal”, disse JB pelas redes sociais.

Cassação

No dia 17 de março deste ano o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, manter a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE de cassação do mandato do deputado federal Valdevan Noventa (PL-SE) por abuso de poder econômico nas eleições 2018.

A decisão também determinou retotalização de votos em Sergipe, considerando nulos os votos recebidos por Valdevan. Com isso, Márcio Macedo, ex-deputado federal e vice-líder nacional do PT, assumiu o mandato com os seus 49.055 mil votos.