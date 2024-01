Maria Vitória é o nome da primeira bebê nascida na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes em 2024

Na madrugada do dia 01 de janeiro de 2024, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL) deu as boas-vindas à primeira bebê do ano nascida em Aracaju. Maria Vitória, uma linda menina, chegou ao mundo trazendo alegria aos corações da família e da equipe da maternidade.

Nascida às 00h30 do primeiro dia de 2024, Maria Vitória veio ao mundo por meio de um parto normal. A protagonista desse novo capítulo na maternidade é filha de Maria Marta da Paz, que compartilhou emoção e esperança com os presentes.

Apesar de sua chegada prematura, Maria Vitória é uma guerreira. Nasceu com 30 semanas, sendo considerada prematura extrema e pesando 1.800 gramas. A pequena Maria Vitória segue recebendo todos os cuidados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin), enquanto sua mãe, Maria Marta, se recupera na Ala Rosa da MNSL. A equipe médica da maternidade cuidou com carinho da pequena Maria Vitória desde os primeiros momentos de sua vida e torcem para que ela cresça com saúde e amor trazendo muitas alegrias à sua família.

Referência

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), é referência estadual em partos de alto risco. De janeiro de 2023 até o final do ano, foram realizados 5.028 partos, uma média de 420 partos por mês.

Na MNSL, por ser uma unidade de alta complexidade, 55% dos partos são cesáreos. De janeiro até dezembro foram realizados 5.028 partos, sendo 2.766 de partos cesáreos e 2.262 de partos normais.

Fonte: Governo de SE