Marinete do Forró volta a circular por Aracaju

Ao som do Trio Piauí, com casal de dançarinos juninos e guia de turismo, os passeios seguem nos dias 5, 12, 19 e 26, cumprindo o seguinte roteiro: Largo da Gente Sergipana, a Orla do Bairro Industrial, Centro de Artesanato Chica Chaves, Mercados Centrais, Palácio Museu Olímpio Campos, finalizando o tour em frente aos arcos da Orla da Atalaia.

Roteiro Especial Forró Caju

A partir de junho, os passeios serão ampliados para todas as quintas, sextas e sábados, com o roteiro especial de Forró Caju 2023, que terá a programação anunciada nessa quinta-feira, 04. A nova rota cumpre um circuito na orla marítima de Aracaju, nos seguintes horários: às 15h, às 16h e às 17h.

Em julho, a marinete volta a fazer os passeios regulares, sempre às sextas-feiras.

Serviço

Para participar, é necessário agendamento prévio pelo número (79) 99152-2790, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Recomenda-se que o interessado esteja no local de embarque com 30 minutos de antecedência para a retirada das pulseiras de acesso ao veículo.

Cronograma

Maio – dias 5, 12, 19 e 26

Ponto de partida: Arcos da Orla da Atalaia – Horário: 14h30

Largo da Gente Sergipana – Tempo de permanência: 15min

Orla do Bairro Industrial e Centro de Artesanato Chica Chaves – Tempo de permanência: 20 min

Mercados Centrais – Tempo de permanência: 20 min

Palácio Museu Olímpio Campos – Tempo de permanência: 20 min

Retorno à Orla da Atalaia – Previsão de chegada: 17h30 min

Junho – Roteiro Especial de Forró Caju 2023