Maternidade Nossa Senhora de Lourdes oferece atendimento psicológico para pacientes

Neste 鈥楯aneiro Branco鈥, m锚s da campanha criada com o objetivo de chamar a aten莽茫o para o tema da sa煤de mental, o trabalho realizado com as usu谩rias da Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade de refer锚ncia em partos de alto risco da Rede Estadual de Sa煤de de Sergipe, ganha destaque. Uma equipe que conta com 22 psic贸logos e uma psiquiatra permite que todas as 谩reas da maternidade tenham cobertura do servi莽o de sa煤de mental.

A superintendente da MNSL, Louriv芒nia Prado, destaca o trabalho realizado neste campo com as usu谩rias da unidade e enfatiza que o servi莽o de psicologia da maternidade atua desde o pronto-socorro da maternidade 脿s alas Rosa, Azul e Verde, onde as pacientes est茫o internadas. 鈥淰alorizamos a sa煤de mental das nossas usu谩rias e nos esfor莽amos para, dentro da Aten莽茫o Hospitalar, que 茅 a nossa compet锚ncia, oferecer o melhor da assist锚ncia psicol贸gica e psiqui谩trica鈥, diz.

A m茅dica e psiquiatra Ana Ang茅lica Salmeron Menezes frisou que em seu trabalho procura usar o conhecimento n茫o apenas da psiquiatria pura, mas, tamb茅m, dos conceitos din芒micos que interferem na sa煤de da pessoa de um modo geral. Assim, em caso de uma paciente com depress茫o, por exemplo, procura ver se o problema j谩 vem de longa data e compreender o motivo, que pode vir de causas e tempos passados e que durante o trabalho do parto 脿s vezes volta mais intenso.

Atendimento humanizado

Por ser uma maternidade de alto risco, a Nossa Senhora de Lourdes acolhe e atende pacientes que trazem em si esses riscos, a exemplo da hipertens茫o arterial, do diabetes, do abuso, da gravidez precoce, de algum dist煤rbio mental, segundo real莽a a psiquiatra. Ela informa que qualquer que seja o caso que necessite de atendimento psiqui谩trico 茅 executado um cuidado bastante humanizado.

Ana Ang茅lica Salmeron ressalta que atua na maternidade com a psiquiatria hospitalar, que 茅 um trabalho de conten莽茫o 脿s situa莽玫es emocionais que se apresentam enquanto a paciente est谩 internada e, nos casos em que a situa莽茫o pede, encaminha a paciente ap贸s a alta hospitalar para ambulat贸rios de especialidades m茅dicas, onde h谩 o servi莽o de Psicologia e Psiquiatria nas Regionais de Sa煤de.

聽A psic贸loga e psicanalista Rosa Costanza salienta que na maternidade a sa煤de mental 茅 vista dentro do conjunto de riscos que caracterizam a Nossa Senhora de Lourdes. 鈥淭rabalhamos acolhendo e ouvindo as pacientes, suas demandas, ang煤stias, queixas, sintomas, emo莽玫es, frustra莽玫es, enfim, aquilo que est谩 lhe causando sofrimento no campo mental e procuramos ajud谩-las com a terapia hospitalar, oferecendo todo respaldo de conten莽茫o鈥, explica a psic贸loga.

Ela enfatiza que a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes atua a partir de equipes multiprofissionais e destaca o trabalho dos assistentes sociais, psic贸logos, psiquiatra, obstetras, endocrinologistas, cardiologistas e nutricionistas. 鈥溍 uma equipe muito grande, incomum at茅 na maioria das maternidades. E o melhor 茅 que trabalhamos muito integrados鈥, salienta a psic贸loga.

