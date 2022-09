Matheus Corrêa: “O povo dará a resposta a essa perseguição contra Valmir e Emília”

Nesta sexta-feira, 30, o vereador e candidato a deputado estadual Matheus Corrêa (CIDADANIA) concedeu uma entrevista ao Portal Lagartense. Na oportunidade, ele foi convidado a fazer uma avaliação da campanha e, como resposta, afirmou que, neste domingo, 2 de outubro, a população sergipana dará a resposta ao que classificou como “perseguição” a Valmir de Francisquinho e Emília Corrêa.

“A nossa campanha deu uma guinada muito grande e nos últimos dias cresceu ainda mais. Tenho certeza que o povo dará a resposta a essa perseguição contra Valmir, votando no Ícaro para federal; e à perseguição que está sendo feita contra Emília, votando em Matheus Correa para estadual. É muito importante que as pessoas não deixem seu voto solto para deputado federal e deputado estadual, colocando o representante de Valmir na Câmara Federal e de Emília na Assembleia Legislativa”, comentou.

Matheus, que também é advogado, também afirmou que a manutenção do indeferimento da candidatura de Valmir e Emília ao Governo de Sergipe foi um grande equívoco. ” A gente lamenta que não foram julgados os embargos com efeitos infringentes modificativos, que também estão pendentes no TSE, que foi daquele julgamento de 23 de junho de 2022. Então foi um julgamento apertado, 4 a 3, que pode ser revertido e será muito em breve. Então por que não foram julgados? Se esses embargos forem julgados na terça-feira, por exemplo, resolve a situação”, observou.

E completou: “Então quem quer votar em Valmir e Emília pode votar, que os votados serão contados, computados e ficarão sob judice, aguardando a validação de acordo com o TSE. Valmir, tendo uma votação expressiva, haverá uma nova eleição; sendo os votos validados, Valmir assumirá o governo de Sergipe”.

Votos serão anulados, diz o TRE-SE

Apesar da fala de Matheus, após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) emitiu uma nota informado que os votos que, por ventura, sejam creditados à Valmir de Francisquinho serão considerados nulos.