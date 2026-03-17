Matrículas abertas para Programa Alfabetiza Sergipe 2026

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), deu início ao período de matrículas para a edição 2026 do Programa Alfabetiza Sergipe, que ocorre entre os dias 09 de março e 30 de abril. A ação é consolidada como uma das principais políticas públicas estaduais voltadas à alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à escola na idade adequada. Neste ano, o programa terá sua atuação ampliada e espera atender até 8.500 alunos em 42 municípios sergipanos, reforçando o compromisso da gestão estadual com a redução do analfabetismo e a inclusão educacional.

As matrículas estão abertas para jovens, adultos e idosos do municípios de Aracaju, Lagarto, Simão Dias, Nossa Senhora do Socorro, Porto da Folha, Itabaiana, Tobias Barreto, Estância, Itabaianinha, São Cristóvão, Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Canindé de São Francisco, Poço Verde, Monte Alegre, Laranjeiras, Boquim, Riachão do Dantas, Salgado, Cristinápolis, Neópolis, Malhador, Capela, Itaporanga d’Ajuda, Umbaúba, Nossa Senhora das Dores, Carira, Aquidabã, Propriá, Campo do Brito, Ribeirópolis, Areia Branca, Indiaroba, Santa Luzia do Itanhy, Gararu, Japoatã, Frei Paulo, Pacatuba, Macambira, Pinhão, Pedra Mole e Barra dos Coqueiros, ampliando o alcance da iniciativa em todo o Estado.

Para fazer a matrícula, basta acessar o portal seed.se.gov.br, clicar no banner Alfabetiza Sergipe para serem redirecionados ao ‘Formulário de Interesse no Alfabetiza Sergipe – Programa de Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos’. “Um familiar pode ajudar nesse processo cidadão, acessando o portal e orientando no processo de matrícula”, comenta o coordenador do programa, professor Everton Pereira.

A expansão representa um avanço significativo em relação à edição anterior do programa. Em 2025, o Alfabetiza Sergipe esteve presente em 31 municípios, onde foram formadas turmas que alcançaram resultados expressivos na alfabetização de jovens e adultos.

Ao fim do ciclo, 4.594 sergipanos concluíram o programa. Desse total, 3.271 foram classificados no nível 3 e 1.146 no nível 2 da metodologia avaliativa adotada, indicando a consolidação do processo de alfabetização para a grande maioria dos participantes. Apenas 177 alunos finalizaram no nível 1, resultado que reforça a efetividade do programa no desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita entre os alfabetizandos.

A alfabetização de jovens e adultos ainda é um desafio relevante em Sergipe. Dados recentes apontam que mais de 200 mil pessoas com 15 anos ou mais no Estado não sabem ler e escrever, o que representa cerca de 11,2% da população nessa faixa etária. Nesse cenário, iniciativas como o Alfabetiza Sergipe são essenciais para ampliar o acesso à educação, promover inclusão social e fortalecer a cidadania. Com a abertura das matrículas para 2026 e a ampliação do número de municípios atendidos, o Governo do Estado reforça as ações de combate ao analfabetismo e de fortalecimento da educação de jovens e adultos.

Para o gestor do programa, Everton Pereira, a alfabetização é uma condição fundamental para que a pessoa compreenda o mundo em que vive e participe dele de forma ativa. “Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, em que quase tudo passa pela escrita, desde uma placa na rua até uma mensagem no celular ou um documento importante. E hoje isso se intensifica no que chamamos de pós-digitalidade, um momento em que o digital já não é algo separado da vida, mas está integrado a praticamente todas as atividades do cotidiano, exigindo que as pessoas saibam ler, interpretar e tomar decisões a partir de informações que circulam o tempo todo. Quando uma pessoa se alfabetiza, ela começa a desenvolver diferentes formas de letramento, que incluem compreender textos, interpretar informações e se posicionar diante da realidade. Por isso, alfabetizar não é apenas ensinar a ler palavras, mas abrir caminho para que cada cidadão exerça seus direitos, faça escolhas mais conscientes e participe plenamente da vida em sociedade”, expressa Everton, acerca da importância da iniciativa para seu público-alvo.

Educação transformadora para os alfabetizandos sergipanos

Criado pela Lei Estadual nº 9.622, de 17 de janeiro de 2025, o Programa Alfabetiza Sergipe tem como objetivo ampliar as oportunidades educacionais para pessoas com 15 anos ou mais que não foram alfabetizadas, promovendo o acesso ao direito fundamental à educação e fortalecendo a cidadania.

O programa é resultado de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seed), responsável pela coordenação e gestão da iniciativa no estado, e a Fundação Getulio Vargas (FGV), que oferece apoio técnico-pedagógico, formação de alfabetizadores, acompanhamento das turmas e monitoramento do processo de alfabetização. A iniciativa reúne ações pedagógicas, formação continuada e acompanhamento técnico, além de prever incentivo financeiro para estimular a permanência dos estudantes nas atividades.

O ciclo de alfabetização tem duração aproximada de quatro meses, com cerca de 160 horas de atividades, realizadas em turmas organizadas nas próprias comunidades atendidas. O programa também inclui formação específica para alfabetizadores e avaliação contínua da aprendizagem, garantindo a qualidade do processo educativo. Conforme o Decreto nº 1.058/2025, cada alfabetizando pode receber até R$ 600, pagos em cinco parcelas, condicionadas à frequência mínima de 75% e à participação nas avaliações do curso.

Fonte: Governo de SE