Mega Lojao Preço Bom é inaugurado em Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 18, a cidade de Lagarto recebeu mais um novo empreendimento, o Mega Lojão Preço Bom. Com filial em Tobias Barreto, a loja possui uma infinita variedades de produtos masculino, feminino e infantil. Oferecendo aos lagartenses peças de marcas famosas com preços incríveis e condições de pagamento que chamam a atenção.

Com experiência no mercado, o casal Camila Carvalho e Fernando Carvalho Junior, promete surpreender o comércio lagartense com artigos de tendências da moda oferecendo aos clientes o que há de melhor com preços que surpreendem.

Atenciosos e com espaço que proporciona bem-estar para os clientes, a loja que fica localizada na Rua Dr. Laudelino Freiro, centro de Lagarto, apresenta um aspecto moderno, graças ao toque glamoroso da especialista em designer de interior Yasmim Bastos, que conseguiu chamar a atenção de seu trabalho através dos vários elogios recebidos durante a inauguração.