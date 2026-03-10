logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 60 milhões

Bilhetes de aposta da mega-sena

As seis dezenas do concurso 2.982 da Mega-Sena serão sorteadas nesta terça-feira, 10, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 60 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no portal Loterias Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Fonte: Agência Brasil

