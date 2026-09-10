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Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 76 milhões nesta quinta

22/06/2023 - Brasília - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira, 10, prêmio estimado em R$ 76 milhões. As seis dezenas do concurso 3.056 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) de hoje em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 01 – 11 – 36 – 43 – 48 – 49 e nenhum apostador acertou as seis dezenas.

Fonte: Agência Brasil

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