Memorial de Riachão do Dantas reúne história e cultura em quatro exposições durante o mês de novembro

Quem passar por Riachão do Dantas, município distante 97 km de Aracaju, neste mês de novembro pode aproveitar a programação do Novembro Cultural 2026 no Memorial de Riachão Escritor Francisco Dantas. Até o dia 30, o espaço recebe quatro exposições que reúnem registros da religiosidade, da trajetória política, do cotidiano e da cultura quilombola do município. A programação ocorre durante o período da Festa de Nossa Senhora do Amparo, padroeira da cidade.

A programação aproveita o período de maior movimentação na cidade para ampliar o acesso ao Memorial e apresentar registros que ajudam a contar a história de Riachão por diferentes perspectivas.

“Novembro é muito importante para Riachão do Dantas pela religiosidade, pela circulação de pessoas e também pelo aspecto cultural. A festa da padroeira extrapola os muros da igreja. Existe uma festa que é do povo, e o Memorial aproveita esse momento para trazer à tona aspectos da nossa cultura que muitas vezes passam despercebidos”, afirma o diretor do Memorial, João Coelho.

Entre as exposições está “Dona e Senhora da Terra”, que reúne cartazes de diferentes edições da Festa de Nossa Senhora do Amparo como registros da memória religiosa do município, com curadoria de João Coelho e Neto Oliva. A história política é retratada em “Espaço de Poder: Galeria dos Intendentes e Prefeitos(as) de Riachão do Dantas”, que reúne gestores que passaram pela administração municipal e resgata uma galeria apresentada em maio. A curadoria é de João Coelho e Robério Souza.

Já “Riachão: Retratos de uma Terra Forte” reúne fotografias sobre pessoas, paisagens, costumes e atividades do município, incluindo registros da educação, do crochê, do trabalho com barro, de pontos turísticos e de atividades como o cultivo de laranja e abacaxi. A curadoria é de Gabriel Fontes e Carla Regina. O Novembro Cultural também apresenta “Saberes e Fazeres da Cultura Quilombola em Riachão do Dantas”, com registros contemporâneos da comunidade remanescente quilombola de Forras e destaque para saberes e manifestações da cultura afro-riachoense. A curadoria é de Wedson Andrade e Claudivan Alves.

Para João Coelho, a diversidade da programação está justamente na possibilidade de apresentar Riachão do Dantas por diferentes caminhos. “O Memorial caminha por várias vertentes. É um local de pesquisa, de visitação, de valorização das artes, da cultura e dos saberes. Então, neste mês, a gente consegue reunir um pouco de tudo isso e apresentar ao próprio povo de Riachão aspectos da sua história”, destaca.

Visitação

A visitação às exposições teve início às 19h da quinta-feira, 12 de novembro. Entre os dias 13 e 21, o Memorial funcionará diariamente, das 9h às 12h, das 14h às 16h e das 19h às 22h.

A partir de 23 de novembro, o espaço estará aberto em dias úteis, das 9h às 12h e das 14h às 16h. Visitas escolares também podem ser realizadas mediante agendamento prévio.

O Memorial de Riachão Escritor Francisco Dantas está localizado na Praça da Matriz de Nossa Senhora do Amparo, ao lado da Casa Paroquial. O acesso é gratuito.

Sobre o Memorial

Inaugurado em dezembro de 2024, o Memorial de Riachão Escritor Francisco Dantas dedica-se à preservação, à valorização e à difusão da memória e do patrimônio histórico e cultural do município, além de homenagear o escritor Francisco José Costa Dantas. Instalado em um edifício histórico da década de 1930, o espaço preserva características arquitetônicas do movimento Art Déco.

Integrante da primeira etapa do Programa Viva-SE, iniciativa do Governo do Estado de Sergipe, o Memorial foi contemplado com um projeto de implantação museológica e modernização de sua estrutura expositiva, com o objetivo de fortalecer a educação patrimonial, o turismo cultural e a valorização da identidade riachãoense.