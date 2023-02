Menor com criança de colo é apreendida por tráfico de drogas em Lagarto

Na última segunda-feira, 6, policiais da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) apreenderam uma menor de idade pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O caso ocorreu na residência da mesma, situada no bairro Matinha, e onde ela foi vista com uma criança de colo.

De acordo com a Polícia Militar, após ser denunciada e abordada, a mulher informou que a droga era do seu companheiro, que está preso pelo crime de roubo de veículos, e que as drogas estavam dentro de uma almofada que estava no sofá. Lá, foram encontradas 53 pedrinhas de crack.

Diante disso, a mãe da menor apareceu no local e o caso foi encaminhado à Delegacia Regional de Lagarto.