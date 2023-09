Mercado Municipal de Simão Dias avança para a sua reabertura

Embora tenha sido inaugurado em dezembro de 2022, no apagar das luzes da gestão do então governador Belivaldo Chagas, o Mercado Municipal de Simão Dias ainda não está aberto à população, que deve recebê-lo nos próximos dias. É que a empresa responsável pela reforma concluiu alguns alguns reparos solicitados pela engenharia na semana passada.

Após a conclusão, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, e sua equipe estiveram no local e já anunciaram os próximos passos para a reabertura do centro de compras. “A prefeitura vai organizar os feirantes, já cadastrados pela gestão, realizar os sorteios dos boxes e colocar o mercado para funcionar dentro do que espera a população e os comerciantes”, anunciou o prefeito.

A vistoria contou com as presenças dos secretários Pequeno Soares (Administração), Júnior Viana (Controle Interno), Edinei (Infraestrutura e Urbanismo) e André Valadares (Agricultura), o Procurador do Município, Dr. Roberto Carvalho e a diretora do Mercado, Edilde Tavares.