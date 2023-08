SE: Meteorologia prevê céu nublado e poucas chuvas para esta semana

De acordo com o boletim divulgado pela Gerência Meteorologia e Mudanças Climáticas da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Semac), há uma grande circulação de nuvens por todo o Nordeste do Brasil, gerando céu encoberto e nublado desde o litoral ao agreste sergipano.

Para esta terça, 22, no litoral, agreste e sertão, o dia será de tempo encoberto e probabilidade de céu claro, além de chuva leve.

Na quarta-feira, 23, quinta, 24, e sexta, 25, as condições meteorológicas intercalam entre céu nublado e chuva fraca nas três regiões climáticas do estado. Os ventos estarão entre fracos e moderados.

Quanto às temperaturas, nesta terça, as mínimas e máximas ficarão entre 21.1°C e 28.9°C no litoral; 21.7°C e 30.2°C no agreste; e 20.4°C e 31.0°C no sertão. Na quarta, a tendência é que estejam entre 20.9°C e 28.9°C no litoral; 20.9°C e 30.2°C no agreste; e 19.5°C e 30.7°C no sertão.

Já na quinta, as mínimas e máximas poderão marcar 20.9°C e 28.6°C no litoral; 21.5°C e 29.5°C no agreste; e 20.6°C e 30.9°C no sertão. E na sexta, as mínimas e máximas tendem a ser 21.9°C e 28.5ºC no litoral; 20.6°C e 31.0°C no agreste; e 20.8°C e 31.6°C no sertão.

Fonte: ASN