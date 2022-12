Meteorologia prevê tempo nublado e chuvas leves nos próximos dias

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), os próximos dias nos oito territórios sergipanos serão de tempo permanentemente nublado com ocorrência de precipitações leves sem valores consideráveis e temperaturas máximas acima dos 32°C.

Nesta quarta-feira, 7, espera-se precipitações leves e isoladas em todos os municípios. Pela manhã e tarde, o tempo fica parcialmente nublado em todo o Estado e à noite, a probabilidade é de que seja nublado, não estando descartada a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e a qualquer hora. Os termômetros no litoral marcam de 22,2°C a 29,2°C, já no interior, eles registram entre 21,8°C e 31,9°C.

Na quinta-feira, feriado na capital sergipana, chove de forma leve durante a madrugada em todos os territórios. Da manhã até a noite, a predominância é de tempo parcialmente nublado em todo o Estado, podendo ocorrer precipitações rápidas e isoladas a qualquer momento. As temperaturas mínimas serão de 21,9°C no litoral e 21°C no interior, enquanto as máximas, ficam em torno de 28,9°C e 32,5°C, respectivamente.

Com informações da Sedurbs