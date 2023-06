Meu Sertão vence Concurso de Quadrilhas do Gonzagão

Após uma final bastante disputada, a ‘Meu Sertão’, da cidade de Riachuelo, foi a grande campeã do tradicional Concurso de Quadrilhas do Complexo Cultural Gonzagão. Em segundo lugar ficou a Século XX, e em terceiro, a quadrilha Xodó da Vila. O concurso integra a programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe.

A campeã ‘Meu Sertão’, com 33 anos de tradição, levou ao público a apresentação com o tema ‘Maria, as forças das mulheres’ e faturou o prêmio de R$ 8 mil. O resultado foi divulgado após apuração realizada na madrugada do último domingo, 18. A apresentação das oito quadrilhas classificadas para a final aconteceu na noite do sábado, 17, no Gonzagão.

A vice-campeã foi a quadrilha ‘Século XX’ do bairro Industrial, da cidade de Aracaju, que levou o prêmio de R$ 5 mil, com a apresentação ‘Cortejo Atemporal’. O pódio foi completado pela quadrilha Xodó da Vila, do conjunto Jardim Esperança, da cidade da capital sergipana, que teve como tema ‘O casamento a perseguido, recortes da Ópera do Milho’.

O concurso, realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), reuniu em quatro eliminatórias e uma final 23 quadrilhas de vários municípios sergipanos. Um evento importante e tradicional que premiou a grande vencedora com o troféu que recebe o nome do artista que cantou o Nordeste e encantou o mundo: Luiz Gonzaga. As oito quadrilhas classificadas receberam um troféu e premiação em dinheiro. Alinhamento, traje, sergipanidade, trio, animação, repertório foram alguns itens avaliados por cinco jurados.

Vencedora

Ao longo dos últimos dias, o Gonzagão foi palco de muitas quadrilhas, mas a campeã Meu Sertão acumula títulos ao longo de 33 anos de existência. Ela nasceu a partir da reunião de um grupo de jovens da igreja que desejavam comemorar o mês junino. Atualmente conta com 90 componentes, dez músicos e 15 pessoas na produção, além da diretoria. O tema ‘Marias, as forças das mulheres’, trata da violência contra a mulher.

Segundo um dos coordenadores, Marlon William, a quadrilha faz um trabalho social entre os jovens na cidade. “Oferecemos oficinas de dança, teatro, expressão corporal, quem se interessa entra na quadrilha”, explica.

O tema de 2023 surgiu com base no alto índice de mulheres brasileiras que sofrem agressão. “Inclusive algumas componentes foram agredidas. Então a gente trouxe essa temática para alertar a sociedade, por meio da dança e da cultura, que somos um país muito violento com as mulheres”, diz Marlon.

Meu Sertão acumula grandes títulos, foi a quadrilha campeã, em 2022, do Concurso Levanta Poeira e vice-campeã do mesmo concurso, em 2023.

Incentivo

A presidente da Funcap, Antônia Amorosa, fez a entrega do troféu à quadrilha campeã. Ela ressaltou que cabe ao Estado desenvolver, manter e fomentar políticas públicas que estimulem, cada vez mais, os concursos, não como estímulo à competitividade, mas como oportunidade de as pessoas terem acesso ao mais belo espetáculo cultural junino que há. “Sergipe está entre os poucos estados que eu conheço que tem essa quantidade de quadrilhas. Em alguns lugares você já não encontra. Eu falo isso com conhecimento, por ter viajado pelo Brasil na luta pela conquista do forró como Patrimônio Cultural Imaterial”.

Para ela, ver Sergipe ter a cultura da quadrilha ainda pulsando, seja por meio de concursos, seja na educação e na forma como algumas escolas ainda promovem, fazem-na acreditar que, sim, Sergipe pode se autointitular país. “Porque a gente ainda preserva algumas tradições que já foram perdidas em algumas regiões, isso é fato. Sergipe ainda tem um legado que tem condição não apenas de se manter nesse fortalecimento cultural, mas utilizar isso como ferramenta turística”.

Inovação

O Concurso de Quadrilhas Juninas do Gonzagão trouxe este ano uma inovação, a premiação das quadrilhas sempre foram os três primeiros lugares e, pela primeira vez, desde o momento que elas foram inscritas, recebem uma ajuda de custo do Estado. “E as oito finalistas são premiadas financeiramente. Uma forma que o Estado tem de também valorizar, incentivar e fazer com que o recurso chegue a eles, não apenas em forma de apresentação, mas podemos criar políticas de ações paralelas, com vários vieses para que o recurso chegue àqueles que precisam e merecem, porque eles merecem, uma vez que o que eles fazem é um verdadeiro espetáculo”, frisou Amorosa.

A quadrilha campeã, além do troféu, ganhou também o prêmio de R$ 8 mil, já a segunda ficou com R$ 5 mil, seguindo a premiação valores de R$ 3 mil, R$ 2 mil, R$ 1.500, R$ 1.300, R$ 1.200 e R$ 1 mil, respectivamente, do terceiro ao oitavo lugar.

Amorosa lembra, ainda, que haverá o Concurso de Comidas Típicas, sendo a primeira etapa no dia 19 de junho; a segunda no dia 26, e a final em 1º de julho, no Barracão da Sergipe, no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia.

Público

Atração cultural do Gonzagão, o concurso de quadrilhas juninas reuniu, durante cinco noites, centenas de pessoas que se aglomeravam para ver as apresentações. A dona de casa Luciana Reis reside no bairro Santa Maria e não perde o concurso realizado todos os anos no complexo cultural. “Vim para torcer pela quadrilha Xodó da Vila. Mas, independentemente da torcida, estou aqui todos os dias para assistir às apresentações”.

Acompanhar as quadrilhas para ela é emocionante. “É uma forma de acompanhar nossa cultura, que é linda, a animação é contagiante, o colorido chama a atenção. As quadrilhas não podem morrer nunca, é importante para nossa história”, destaca Luciana.

Thaiz Santos levou os dois filhos para torcer pela quadrilha Assum Preto. “Quando eu comecei a frequentar o concurso de quadrilhas não tinha nem filhos. É tradição da família estar aqui todos os anos”. Ela conta que nunca dançou quadrilha, mas que já recebeu o ‘recado’ da filha. “Ela diz que com 15 anos quer dançar em quadrilha que participe de competição, e vou permitir, porque essas apresentações emocionam a gente, dá vontade de dançar junto, de participar da música, do tema, vestir esses vestidos maravilhosos”, declara Thaiz.

País do forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Fonte: Governo de SE