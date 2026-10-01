logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Microempreendedores individuais podem renegociar dívidas com desconto

dividas

Microempreendedores individuais (MEIs) terão novas opções para negociar dívidas com o Governo Federal. Nesta quinta-feira, 01, começa a adesão ao Desenrola MEI Pequeno Valor, voltado a débitos de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). O prazo do Desenrola MEI, previsto para terminar em 30 de setembro, foi prorrogado até 29 de janeiro de 2027. Também será aberta uma negociação específica para dívidas com autarquias e fundações públicas federais.

As medidas atendem a situações diferentes, de acordo com o tipo e o valor da dívida. Além das opções voltadas especificamente aos MEIs, a União prorrogou uma negociação ampla da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aberta a pessoas físicas e empresas. Nessa modalidade, MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte estão entre os públicos com condições prioritárias.

O programa é uma ação do governo federal, realizada de forma conjunta entre a Advocacia-Geral da União (AGU), o Ministério do Empreendedorismo (MEMP) e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

“Para quem é MEI, uma dívida pode pesar no orçamento do seu negócio. Com prazos e condições diferentes, o empreendedor pode avaliar qual negociação se ajusta à sua situação e planejar o pagamento”, afirma o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Henrique Pereira.

Veja qual é o seu caso:

Negociações exclusivas para MEIs

1. Desenrola MEI Pequeno Valor (novo)

A partir de 1º de outubro de 2026, MEIs com débitos de até cinco salários mínimos (R$ 8.105) poderão aderir à nova negociação da PGFN. O prazo termina em 31 de janeiro de 2027.

*Entrada:* 5% do valor da dívida, sem desconto.

*Desconto:* 50% sobre o saldo após a entrada.

*Parcelamento:* o saldo poderá ser pago em até 55 meses.

A dívida média do MEI gira em torno de R$ 3 mil. Com o limite de R$ 8.105, a nova opção atende a maior parte dos mais de 3 milhões de microempreendedores endividados.

2. Desenrola MEI — prazo prorrogado

A modalidade atende MEIs com dívidas de até R$ 20 mil inscritas na dívida ativa da União. A adesão foi prorrogada até 29 de janeiro de 2027.

Desconto: pode chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, sem atingir o valor principal da dívida.

Limite: a redução não pode ultrapassar 70% do valor total devido.

3. Transação da Procuradoria-Geral Federal para MEIs — novo edital

A Procuradoria-Geral Federal (PGF) abrirá uma negociação para MEIs com dívidas de até R$ 8.105 com autarquias e fundações públicas federais, como ANTT, DNIT, Incra, Anatel, ANP, FNDE e ICMBio. Ela inclui débitos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa até 28 de setembro de 2025. A adesão vai de 16 de outubro de 2026 a 31 de março de 2027.

Desconto: 50% sobre o valor consolidado da dívida, incluindo principal, juros, multas e encargos legais.

Parcelamento: em até 60 meses.

Negociação com condições prioritárias para MEIs, microempresas e empresas de pequeno porte

1.Transação geral da PGFN — prazo prorrogado

Os MEIs também estão entre os públicos com condições prioritárias nessa negociação, aberta a pessoas físicas e jurídicas com dívidas de até R$ 45 milhões. Ela contempla débitos inscritos em dívida ativa até 3 de março de 2026 ou, na categoria de pequeno valor, até 1º de junho de 2025. A adesão foi prorrogada até 29 de janeiro de 2027.

Desconto: pode chegar a 100% sobre juros, multas e encargos legais, sem atingir o valor principal.

Limite para o MEI: a redução não pode ultrapassar 70% do valor total da dívida.

Regra Geral (Público amplo / Empresas maiores): O desconto máximo concedido é limitado a 65% do valor total da dívida

Passo a passo para regularizar os débitos junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)

Acesse: entre no portal Regularize da PGFN com o número do CNPJ.

Consulte: clique em Consultar Dívida Inscrita para conferir seus débitos.

Simule: clique em Negociar Dívida para ver as opções, os descontos e o valor das parcelas.

Confirme: aceite a proposta, emita o boleto da primeira parcela e pague para validar o acordo.

Os números da negociação do Desenrola MEI

O Brasil tem 17,56 milhões de MEIs ativos. Entre os microempreendedores individuais, mais de 3 milhões estão em situação de dívida. Até 24 de setembro, o Desenrola MEI havia registrado mais de 411 mil acordos. As dívidas incluídas nesses acordos somavam R$ 1,26 bilhão antes dos descontos. Com os descontos, o valor a ser pago pelos empreendedores caiu para R$ 757,25 milhões. Desse total, a União já havia recuperado R$ 106,63 milhões.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next