Militares do 7ºBPM fazem surpresa para garoto que sonha em ser policial

No último sábado, 19, policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM) realizaram uma surpresa de aniversário para o pequeno João Miguel, de seis anos. O caso aconteceu em Lagarto.

Segundo o Batalhão, “apesar da pouca idade, [João Miguel] já sonha em ser policial”.

Por isso, durante a sua festa, João posou para foto com os militares que atuam no Grupamento Tático Especial de Motos (Getam). “João, todos nós do 7º BPM desejamos um Feliz Aniversário e estamos à disposição”, escreveu o 7ºBPM em nota.