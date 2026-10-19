Minas Telecom anuncia novas vagas de emprego para Lagarto

A Minas Telecom anunciou novas oportunidades de emprego para Lagarto. As vagas são para os cargos de Gestor de Recursos Humanos e Técnico de Reparação e Instalação.

Para concorrer a vaga de Gestor de Recursos Humanos é preciso ter experiência mínima de 2 anos com comprovação, habilidade de trabalho com indicadores de gestão, disponibilidade de horário, gostar de pessoas e ser comunicativo.

Já para o cargo de Técnico de Instalação e Reparação é preciso de CNH Categoria A/B, Ensino Médio completo, informática básica ou avançada, disponibilidade de horário e boa comunicação.

Os interessados devem enviar seus currículos para selecao@minastelecom.com.br ou realizar o cadastro no banco de talentos pelo site: https:// www.minastelecom.com.br/banco-de-talentos/