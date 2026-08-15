Minas Telecom anuncia vagas de emprego para Lagarto, Poço Verde e Nossa Senhora do Socorro

A Minas Telecom anunciou novas oportunidades de emprego para o o cargo de Técnico de Instalação e Reparação. De acordo com a empresa, as vagas são para os municípios de Lagarto, Poço Verde e Nossa Senhora do Socorro.

Para concorrer a vaga é preciso possuir CNH CategoriaA/B; Ensino Médio completo; Boa comunicação; Informática básica ou avançada e Disponibilidade de horário.

O interessado devem enviar seu currículo para o e-mail: selecao@minastelecom.com.br ou fazer o cadastro no banco de talentos pelo site https://www.minastelecom.com.br/banco-de-talentos