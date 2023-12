Riachão do Dantas receberá recursos federais para investir na cultura

O Ministério da Cultura (MinC) aprovou o Plano de Ação da Lei Aldir Blanc II de Emergência Cultural de Riachão do Dantas. A medida foi comemorada pela gestão da prefeita Simone de Dona Raimunda, que já emitiu um informe para que os artistas e fazedores da cultura local possam se preparar.

Com a aprovação do Plano de Ação, Riachão do Dantas está apta a receber mais recursos federais para investir no fomento da cultura local. “A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), também conhecida como Lei Aldir Blanc 2 (Lei 14.399/2022), voltará ao nosso município ano que vem”, destacou a Prefeitura de Riachão do Dantas.

E completou: “Essa política consolida uma grande conquista municipalista para o futuro do investimento público na área da Cultura e irá beneficiar essa área e as pessoas que trabalham nela”.