“Minha Merenda é a Melhor”: divulgadas as nove receitas finalistas

Das dezessete receitas finalistas da primeira etapa (regional) do concurso “Minha merenda é a melhor”, nove foram selecionadas na última quarta-feira, 01, e participarão da grande final no Centro Gastronômico da Universidade Tiradentes (Unit). O evento acontecerá no dia 10, a partir das 7h.

Os autores das nove receitas finalistas irão participar da etapa final, na qual deverão preparar as receitas em conformidade com o que foi cadastrado. Os pratos serão degustados por uma comissão julgadora, formada por cinco membros, que indicarão em voto secreto a melhor receita de cada região. A comissão julgadora será formada por um membro da Seduc, representado pela diretoria do Departamento de Alimentação Escolar (DAE); um chef de cozinha reconhecido pela crítica; um nutricionista responsável técnico pelo PNAE do estado de Sergipe; um presidente do conselho de alimentação escolar (CAE/SE) e um professor (a) de gastronomia da Universidade Tiradentes (Unit).

Promovido pioneiramente pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), o concurso “Minha Merenda é a Melhor” é composto de três fases. A primeira fase avaliou 81 receitas inscritas. Dessas, foram selecionadas 17 finalistas por regional de educação. Nessa fase os meredeiros gravaram e enviaram dois vídeos ao Departamento de Alimentação Escolar (DAE): um contendo a receita e o outro relatando a importância da merenda escolar na unidade de ensino.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar (DAE), Edneia Sobral, destaca que os profissionais têm realizado um trabalho notável com os produtos da merenda escolar. “A nossa intenção em fazer esse concurso pela primeira vez no estado é valorizar e mostrar a importância que as merendeiras e merendeiros têm para o Departamento de Alimentação Escolar. Nós temos profissionais que seguem o cardápio e, além disso, criam pratos muito bons também, por isso gostaríamos de abrir esse espaço para que todas as merendeiras e merendeiros possam expor suas receitas”, disse.

A responsável técnica do setor de nutrição do DAE, Esteli Mendonça, explica que o concurso prioriza alimentos regionais e receitas que atendem aos critérios de preparo de um prato salgado que contenha, preferencialmente, ingredientes importantes para uma alimentação saudável.

“Os critérios de classificação foram a utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, principalmente os gêneros que estão dentro do nosso cardápio distribuído nas escolas. Então, quanto mais o candidato fizer a receita utilizando esses gêneros, mais pontuação terá, tendo mais chances de avançar para as etapas eliminatória e final”, explicou Esteli Mendonça.

Premiação

Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: os 20 participantes selecionados na etapa regional receberão um kit para manipuladores de alimentos, personalizado especialmente para o concurso; os autores das 10 receitas finalistas serão contemplados com os seguintes prêmios: 1° colocado, uma smart tv; 2° colocado, micro-ondas; 3° colocado, batedeira planetária;

4° colocado, multiprocessador de alimentos; 5° colocado, forninho elétrico; 6° e 7°colocados, liquidificador; 8°, 9° e 10° colocados, uma sanduicheira elétrica.

Fonte: Governo de Sergipe