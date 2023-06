Ministros desembarcam em SE e prestigiam Arraiá do Povo

Na última quinta-feira, 22, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve presente em mais uma noite de programação do Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, desta vez acompanhado do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, do ministro da Secretária Geral da República, Márcio Macedo, a ministra da Educação em exercício, Isolda Cela, e do senador Laércio Oliveira, que foram prestigiar a festividade.

Também marcaram presença a primeira-dama e secretária de Estado da Assistência Social e da Cidadania (Seasc), Érica Mitidieri; o secretário de Estado da Casa Civil (SECC), Jorginho Araujo; o secretário Especial do Gabinete (Segab), Tiago Araújo; a secretária Nacional de Renda e da Cidadania, Eliane Aquino; a deputada federal Yandra Moura e os deputados estaduais Adailton Martins e Cristiano Cavalcante.

Na programação da quinta-feira, 22, do Palco Rogério, no Arraiá do Povo, apresentaram-se os artistas Chiko Queiroga e Antônio Rogério, Isabela Serpa e a Banda Flor de Maracujá.

O governador Fábio agradeceu a presença do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, do ministro Márcio Macedo e da ministra em exercício Isolda Cela no Arraiá do Povo, destacando que esta é mais uma noite especial no Arraiá do Povo. “A participação deles é de extrema importância, pois fortalece o espírito de união e parceria em prol do desenvolvimento cultural e econômico de nosso estado. Ter o prefeito Edvaldo Nogueira ao meu lado reforça o compromisso conjunto em valorizar as tradições e raízes nordestinas, além de promover o crescimento econômico e o bem-estar de nossa população. A presença dos ministros é um verdadeiro reconhecimento do Governo Federal à nossa rica cultura junina e ao empenho que temos colocado na preservação e divulgação desse patrimônio. Estamos construindo um importante legado para as futuras gerações. Agradeço a eles pela presença e pelo apoio contínuo. Juntos, celebramos a força do nosso do São João e da nossa sergipanidade. Viva a cultura junina e viva a nossa amada terra sergipana”.

Mitidieri ainda frisou o estreitamento cada vez mais constante entre o governo estadual e federal e destacou como Sergipe tem se tornado destino frequente de ministros, com uma média de uma visita mensal de algum deles. “E hoje não foi diferente. Tivemos a oportunidade de participar da Plenária Estadual do PPA 2024-2027, um momento significativo em que o Governo Federal também pode ouvir as demandas, esperanças e sonhos da nossa população, a fim de inclui-los no plano de plurianual. Estou imensamente feliz, pois esse dia foi essencial para a nossa democracia. Agora, seguimos com a celebração do São João no Arraiá do Povo e amanhã com o Forró Caju”, disse.

O governador ressaltou que é maravilhoso ver como o nosso povo abraçou essas festividades. “Em 30 dias de São João, alcançamos uma conquista grandiosa: resgatamos o espírito dos festejos juninos e da sergipanidade. Com orgulho, afirmo que Sergipe é o país do forró e não fica atrás de ninguém”, expressou.

O prefeito Edvaldo Nogueira falou sobre a felicidade de poder participar desta festa maravilhosa. “Desde o dia 1º de junho, a Orla da Atalaia tem recebido um número expressivo de pessoas, batendo recordes diários de público que tem se contagiado com o nosso Arraiá do Povo. A praça de eventos da Orla está linda, a festa está muito bem-organizada e o público tem respondido à altura. Então, quero parabenizar o governador Fábio Mitidieri por essa grande parceria, para tornar Sergipe o país o forró e Aracaju a capital deste país”, declarou o prefeito.

Edvaldo ressaltou, ainda, o importante papel cultural do Arraiá do Povo para as festividades sergipanas. “Com essa festa, a gente amplia as opções de eventos culturais em nossa cidade e no estado como um todo. Além disso, ela se junta a outras grandes festas, formando uma programação diversificada, com o Centro de Criatividade, o Gonzagão, a Rua São João e o nosso Forró Caju, que se inicia amanhã, na praça Hilton Lopes, nos mercados centrais. Portanto, é uma parceria de sucesso e que reflete grandes resultados”, completou.

O ministro Márcio Macedo expressou sua alegria em estar em sua terra natal, especialmente, durante os festejos juninos. “Após um dia inteiro de trabalho, participando de atividades importantes como o PPA participativo e o projeto Caravana da Paz nas escolas, finalizamos o dia prestigiando o São João no Arraiá do Povo. Pude saborear da nossa comida típica, comendo um amendoim cozido, um milho assado e ainda curtir esse ritmo maravilhoso que é o forró, numa maneira de vivenciar a maior expressão cultural de Sergipe, conhecido como o país do forró”.

País do Forró

Este ano, o Governo de Sergipe preparou para os festejos juninos no estado uma programação com mais de 30 dias de festa. Na capital, a festa acontecerá em cinco pontos: Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, Rua São João, Gonzagão, Centro de Criatividade e 18 do Forte. No total, serão mais de 250 atrações, sendo 140 sergipanas, 40 nacionais, 60 apresentações de quadrilhas juninas e 40 trios pés de serra.

A programação dos festejos juninos realizada pelo Governo de Sergipe tem o patrocínio do Banese, Deso, Maratá, PagBet e Eneva, e apoio da Energisa e MOB.

Fonte: Governo de SE