Ministros reafirmam compromisso com recuperação de rodovias de SE

Durante assinatura de edital de licitação da ponte Neópolis-Penedo, em Brasília, os ministros dos Transportes, Renan Filho, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, apresentaram dados de investimentos na recuperação de malha rodoviária federal em Sergipe, reafirmando o compromisso de manutenção e recuperação das BRs.

Na ocasião, Márcio Macedo informou que a duplicação da BR-235, entre Itabaiana e Aracaju, será iniciada no primeiro semestre de 2024. “No início de 2024, a gente começa a BR-101 no sentido sul, e inicia, também, a BR-235, que vai para Itabaiana, para escoar a produção da região é muito importante – e vai até o Pará. São obras muito estruturantes para o nosso estado. O objetivo é que este ano a gente entregue os dois trechos que faltam da BR-101 Norte e, no próximo ano, a gente inicia a sul, para que, até o fim do governo Lula, estejamos com isso concluído. Estamos trabalhando também no Canal de Xingó, para corrigir o projeto inicial”, detalhou o ministro.

O tema retoma a visita do ministro Renan Filho a Sergipe, no último sábado, 20, quando ele esteve no trecho da BR-101 que foi duplicado e liberado para tráfego, próximo aos municípios de Laranjeiras e Maruim. O ministro dos Transportes apresentou estudos do órgão, os quais apontam que a malha rodoviária de Sergipe subiu de 1% considerado boa, em 2021, para 51% em 2023.

“Este projeto não é meu, é de todos nós. Tenho certeza que todos juntos vamos construir a ponte e recuperar as rodovias para impulsionar o desenvolvimento de Sergipe e de Alagoas”, afirmou.

Na opinião do governador Fábio Mitidieri, a parceria entre Estado e Governo Federal é fundamental para melhorar a infraestrutura de Sergipe. “Desde o início da gestão, buscamos alinhamento e diálogo com o Governo Federal e somos bem recebidos. Sergipe é o estado que mais receberá investimentos do PAC. Estamos trabalhando para diversificar nossos mercados e gerar ainda mais desenvolvimento, emprego e renda para nosso povo. O apoio dos ministérios e do Governo Federal é muito relevante”, considerou o governador de Sergipe.

Fonte: ASN