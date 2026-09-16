logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

Mix Mais anuncia vaga de emprego para Estoquista

carteira-de-trabalho

A loja MIX+, referência em utilidades e variedades, anunciou que está com vaga de emprego aberta em Lagarto.

A vaga disponível é para o cargo de Estoquista.

De acordo com a empresa, entre as principais atividades da função estão receber e conferir mercadorias; Armazenar e organizar os produtos no estoque; Controlar a movimentação e a localização dos itens; Separar mercadorias conforme as demandas da loja; Apoiar inventários e contagens periódicas e Manter o estoque limpo e organizado.

Para concorrer a vaga é preciso possuir Ensino Médio completo e disponibilidade para atividades operacionais. Além de experiência em estoque que será um diferencial.

Os interessados podem conferir todos os requisitos e fazer a sua inscrição aqui.

Publicidade
Publicidade
Previous
Next