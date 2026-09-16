Mix Mais anuncia vaga de emprego para Estoquista

A loja MIX+, referência em utilidades e variedades, anunciou que está com vaga de emprego aberta em Lagarto.

A vaga disponível é para o cargo de Estoquista.

De acordo com a empresa, entre as principais atividades da função estão receber e conferir mercadorias; Armazenar e organizar os produtos no estoque; Controlar a movimentação e a localização dos itens; Separar mercadorias conforme as demandas da loja; Apoiar inventários e contagens periódicas e Manter o estoque limpo e organizado.

Para concorrer a vaga é preciso possuir Ensino Médio completo e disponibilidade para atividades operacionais. Além de experiência em estoque que será um diferencial.

Os interessados podem conferir todos os requisitos e fazer a sua inscrição aqui.

