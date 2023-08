MNSL promove capacitação sobre cuidados para evitar lesões de pele

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou na última quinta-feira, 17, um treinamento sobre o ‘Protocolo de Prevenção da Corrente Sanguínea e Ferida Operatória e Marsi (Medical Adhesive-Related Skin Injuries)’, que são lesões de pele relacionadas a adesivos médicos. A atualização foi voltada para os profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência aos pacientes, como técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.

A enfermeira e presidente da Comissão de Pele da MNSL, Maria do Carmo Pereira, explicou que o objetivo do treinamento é atualizar os profissionais que trabalham diretamente na assistência para prevenção de eventos adversos caracterizados por dispositivos médicos com alteração na integridade da pele. “Por exemplo, se o profissional usar uma pronga nasal (equipamento utilizado para oferta de ventilação, adaptado à narina do recém-nascido) e não proteger da forma correta, esse dispositivo vai causar dano à pele do bebê. Ao puncionar um acesso (“pegar uma veia”) e utilizar um adesivo micropore (esparadrapo), se não tiver cuidado na hora de remover, pode vir a pele junto, podendo causar dano cutâneo”, alertou.

Ela ressaltou que, quando surgem eventos adversos, há impactos na qualidade da assistência, na rotatividade dos leitos, que ficam ocupados por mais tempo, e também nos custos, porque o tratamento será prolongado. “Atualmente existem muitos materiais à base de silicone para prevenir essas lesões por dispositivos médicos. No caso, em uma fixação de uma sonda, de um tubo ou uma pronga, temos que estar sempre preservando a integridade da pele. Se puncionar uma veia e colocar esparadrapo e na hora de remover não tiver o cuidado, vai rasgar a pele”, orientou.

Esses treinamentos são sempre promovidos pela Comissão de Pele, em parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente e o Núcleo de Educação Permanente (NEP) da maternidade. “Essa educação continuada é importante para cada vez mais capacitar os nossos profissionais para prestar uma assistência de excelência, tanto para as mães, como para os bebês”, completou Maria do Carmo.

Capacitação

O treinamento foi ministrado pelo enfermeiro Rodrigo Machado, que é estomaterapeuta – profissional que atua para garantir a integridade da pele. “Nós sempre trazemos as atualizações para melhorar a questão da prática clínica dos profissionais. As pessoas aqui são muito interessadas, participaram bastante, e vemos que os profissionais, cada vez mais, estão preocupadas em se atualizar, e isso faz diferença na prática clínica deles”, destacou.

A enfermeira Joana D’Arc de Albuquerque, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da MNSL, aprovou a proposta do treinamento. “Temos que estar sempre nos atualizando. Sabemos que hoje, no mercado, existem vários tipos de dispositivos médicos, e temos que trabalhar com a segurança do paciente. Eles estão sempre inovando, melhorando a tecnologia para dar um conforto maior ao paciente e uma recuperação mais rápida, porque é importante para o paciente e para a instituição, pois gera menos risco de infecção e também menos custos”, considerou.

Fonte: Governo de SE