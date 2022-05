Modalidades coletivas dos Jogos da Primavera iniciam dia 29 de maio

Os 38º Jogos da Primavera seguem a todo o vapor em Sergipe, e agora chegou a vez de o futsal masculino dar lugar às demais modalidades. A fase regional do futsal masculino acaba na próxima sexta-feira, 27, e a partir de domingo, 29, começa a fase regional das modalidades coletivas. São elas: basquete 3×3, handebol, vôlei e futsal feminino.

Uma das grandes novidades da trigésima oitava edição dos Jogos da Primavera é a modalidade basquete 3×3, que terá sua primeira disputa no próximo domingo, 29, a ser realizada no Clube do Banese, no turno da manhã, das 8h às 12h, e pela tarde, das 14h às 17 horas.

O jogo tem apenas dez minutos, porém de muita intensidade na disputa, e conta com quatro integrantes, três dos quais vão para a quadra e um fica de reserva. Quem se classificar na primeira etapa da fase regional seguirá para a segunda fase no mês de agosto.

“Basquete é novidade, começando dia 29, no domingo, no Clube do Banese. Uma modalidade que vem com bastante expectativa”, comenta Wendel Ribeiro, coordenador de esporte educacional

São 51 equipes inscritas, 47 dos quais no polo 4, em Aracaju, contando com 12 equipes na categoria A masculina, e 6 equipes na categoria A feminina. Já na categoria B são 25 equipes masculinas e 4 femininas.

Escolas como o Instituto Dom Fernando Gomes (IDFG), Colégio de Ciências Puras e Aplicadas, EMEF Anísio Teixeira e Cen. Exc. Joana de F. Barbosa estão na disputa do Basquete 3×3. As modalidades individuais, como judô, badminton, natação, xadrez, atletismo, jiu jitsu e karatê, começam dia 30 de maio e seguem até o dia 14 de junho.

