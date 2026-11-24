As chuvas registradas em Sergipe entre os dias 15 e 18 de novembro contribuíram para desacelerar a redução do volume de água acumulado em alguns reservatórios do estado, mas não foram suficientes para reverter o cenário hídrico observado ao longo de 2026. A precipitação ocorreu de forma irregular entre os municípios, com maiores acumulados no alto sertão, onde Canindé do São Francisco registrou 77,8 milímetros (mm) e Porto da Folha, 62,8 mm. Na barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, localizada em São Cristóvão, o volume útil permaneceu em 20% nos dias 16 e 17 de novembro, mas voltou a apresentar redução a partir do dia 18, chegando a 19% na última segunda-feira, 23, conforme o monitoramento diário realizado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).

Segundo o gerente de Gestão e Segurança Hídrica da Semac, João Carlos Rocha, as chuvas da semana passada foram intensas, mas localizadas, e não atingiram diretamente a bacia do rio Poxim-Açu, onde está situada a barragem Jaime Umbelino de Souza. “A chuva contribuiu para diminuir a evaporação da água no reservatório, com o tempo nublado e a queda da temperatura, além de aumentar a umidade no solo. Mas ainda não foi suficiente para recuperar o volume, como é necessário”, informou o gerente. A barragem está classificada em estado de alerta hídrico por apresentar volume abaixo de 30% da capacidade útil desde 19 de outubro. O reservatório é responsável por cerca de 30% do abastecimento da grande Aracaju.

A barragem Governador Dionísio Machado, localizada em Lagarto e responsável pelo abastecimento do perímetro irrigado da região, apresentou elevação no volume durante o período. No dia 15 de novembro, o reservatório estava com 81% do volume útil e chegou a 86,4% no dia 18, mantendo esse percentual até 20 de novembro. Nos dias seguintes, porém, voltou a apresentar redução, chegando a 85% na última segunda-feira, 23.

Já a barragem Jacarecica I, que abastece o perímetro irrigado em Itabaiana, registrou pouca variação no volume útil. O reservatório passou de 44,5% em 16 de novembro para 44,2% na segunda-feira, 23. A barragem permanece em estado de atenção hídrica desde 5 de novembro, quando o volume acumulado ficou abaixo de 50% da capacidade útil.

“As chuvas registradas nos últimos dias não foram suficientes para reverter o cenário de redução dos volumes dos reservatórios, que é resultado do déficit de precipitação acumulado ao longo de 2026. Por isso, é fundamental que a população mantenha o uso consciente da água, evitando desperdícios e adotando medidas de economia no dia a dia. O racionamento já anunciado pelo Governo de Sergipe para a região metropolitana de Aracaju continuará sendo necessário diante da atual situação. Seguimos monitorando os reservatórios e trabalhando com medidas para minimizar os impactos para a população”, destaca a secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas, Ingrid Cavalcanti Feitosa.

Barragens

Os demais reservatórios monitorados pela Semac também apresentaram redução nos volumes durante o período. A barragem Governador João Alves Filho, conhecida como Ribeira, localizada entre os municípios de Itabaiana e Campo do Brito e utilizada para o abastecimento público de municípios da região e do perímetro irrigado, passou de 73,2% do volume útil em 15 de novembro para 71,9% em 23 de novembro. Já a barragem Jacarecica II, situada entre os municípios de Areia Branca, Malhador e Riachuelo e também responsável pelo abastecimento público e do perímetro irrigado, apresentou redução de 86,7% para 86,4% entre os dias 15 e 23 de novembro.

Em Tobias Barreto, o volume útil do reservatório da barragem Jabiberi apresentou elevação nos dias de chuva, passando de 69,1% em 15 de novembro para 73,6% no dia 18. A partir de então, voltou a apresentar redução, chegando a 72,3% na segunda-feira, 23. A barragem é utilizada para o abastecimento de Tobias Barreto e de povoados, além de atender ao perímetro irrigado. Os registros históricos apontam que, entre janeiro e março de 2019, o reservatório chegou a ficar sem água disponível.

Acumulados de chuva

Entre os dias 15 e 18 de novembro, os municípios sergipanos com os maiores volumes de chuva acumulada foram Canindé do São Francisco (77,8 mm), Porto da Folha (62,8 mm) e Tomar do Geru (60,4 mm). Já São Cristóvão, Itaporanga d’Ajuda e Areia Branca, municípios onde as precipitações podem contribuir para a elevação do nível da barragem Sindicalista Jaime Umbelino de Souza, registraram acumulados de 34,7 mm, 36,1 mm e 47,5 mm, respectivamente.

Nesse período, registraram acumulados superiores a 50 milímetros os municípios de São Domingos (56,6 mm), Campo do Brito (52 mm) e Itabaiana (50,7 mm). Já entre os municípios com volumes superiores a 40 milímetros estão Capela (49,2 mm), Maruim (48,6 mm), Divina Pastora (47,7 mm), Areia Branca (47,5 mm), Graccho Cardoso (44,6 mm), Simão Dias (43,1 mm), Cumbe (42,6 mm), Siriri (42,6 mm) e Tobias Barreto (41,7 mm).

As chuvas motivaram a emissão de um aviso meteorológico pela Semac, válido entre os dias 15 e 18 de novembro, com alerta para precipitações intensas, superiores a 50 mm, e ventos moderados a fortes, com velocidades entre 40 e 70 quilômetros por hora.

Estado de emergência

O Governo de Sergipe decretou situação de emergência nos municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão em razão da estiagem e da redução do volume de água da barragem do Poxim. A medida, publicada no Diário Oficial do Estado em 18 de novembro, tem validade de 180 dias e prevê a mobilização integrada dos órgãos estaduais para monitorar a segurança hídrica e adotar ações preventivas e de resposta.

A medida busca fortalecer as ações de prevenção, monitoramento e enfrentamento do cenário de escassez de água. A situação de emergência poderá ser encerrada antes do prazo de 180 dias, caso a normalidade seja restabelecida, conforme avaliação técnica.

Fonte: Governo de SE