Morador do Ceará procura por familiares em Lagarto

Nesta semana, Leovanio da Silva Simão entrou em contato com o Portal Lagartense, com o objetivo de reencontrar familiares que residem no município de Lagarto. Morador da cidade cearense de Palhano, ele relatou que perdeu o contato com seus familiares em 2008.

“O nome da minha mãe é Orlanda Xavier da Silva. Procuramos por Maria Conceição Bispo dos Santos e seus filhos Arnaldo e Sérgio. Conceição é cunhada da minha mãe e viúva do nosso tio falecido Francisco Xavier da Costa”, detalhou Leovanio.

O contato de Leovanio é (88) 99331-0972. Já o contato da sua mãe é (88) 99498-3331.