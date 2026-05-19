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Moradoras de São Paulo procuram pai em Lagarto

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Nesta semana, uma mulher, identificada como Alexandra Marinho da Silva, entrou em contato com a equipe do Portal Lagartense para fazer um apelo, encontrar o seu pai que mora em Lagarto.

Alexandra e a sua irmã que atualmente moram em São Paulo estão a procura do pai que tem como nome JOSÉ MARINHO DA SILVA, conhecido como Mário.

Além do nome do pai, Alexandra também informou o nome dos seus avós.

“Os meus avós chamam Orlando Marinho da Silva minha e minha vó chama Carmosa Maria da Conceição” disse.

Ainda segundo ela, os seus pais tiveram um desentendimento e por volta de 1975 o pai voltou para a cidade natal dele, Lagarto. No período, a sua mãe chegou a enviar uma carta para ele com o endereço da Avenida Contorno, em Lagarto.

Além do pai, elas também procuram pelos seus familiares. Desesperada, Alexandra pede que qualquer informação seja repassada por meio do telefone: ‪11 98455‑6953‬.

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