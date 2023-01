Moradores do Jenipapo têm motos incendiadas durante pescaria

No último final de semana, quatro motos foram incendiadas no povoado Saco, na zona rural de Itaporanga D’Ajuda. Segundo informações chegadas ao Portal Lagartense, elas pertenciam a moradores do povoado Jenipapo, na zona rural de Lagarto.

“Moradores do povoado Jenipapo saíram para pescar no Rio Vaza-barris, também conhecido como rio mochila, localizado no povoado Saco. Eles deixaram seu veículo na beira do rio e saíram para pescar. Quando, depois de muito tempo, viram clarão e ao voltar perceberam que alguém tinha colocado fogo nas motos”, relatou um cidadão.

O autor do crime e os motivos que levaram ao incêndio ainda são desconhecidos, mas um boletim de ocorrência foi prestado e o caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.