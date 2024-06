Moradores registram pedras de granizo do tamanho de ovos durante temporal no RS

Municípios do Rio Grande do Sul tiveram queda de granizo durante o temporal que atingiu o estado no domingo (23). Moradores registraram o evento em vídeo e fotos.

Em Pinhal Grande, a moradora Rosane Martins fotografou pedras de granizo do tamanho de ovos de galinha. No mesmo município, um outro morador registrou o pátio de casa coberto de gelo. Veja vídeo abaixo.

Em Arroio do Tigre, na Região Central, a prefeitura fala em “prejuízo enorme” e estima que “praticamente 90%” da cidade tenha sido atingida. Lonas estão sendo distribuídas para a população afetada. Sobradinho, município vizinho, também teve transtornos.

Em Bento Gonçalves, na Serra do RS, houve destelhamentos. Segundo a prefeitura, cerca de 50 residências foram atingidas. Equipes estão executando operação para limpeza e desobstrução de bocas de lobo, entupidas com folhas e com o granizo.

Em Campo Bom, na Região Metropolitana, o fenômeno foi percebido nos bairros Colina Deuner, Firenze e Jardim do Sol.

Como fica o tempo

Nesta segunda-feira (24), o sistema de tempestades continua se deslocando pela costa da região, intensificando a chuva nas regiões Noroeste, Norte e Serra, de acordo com dados da Climatempo Meteorologia. A previsão é de temporais e chuva volumosa, com risco de transtornos significativos.

Ao mesmo tempo, as áreas da Fronteira Oeste, Campanha e Sul do estado devem ter o retorno do sol, apesar da variação de nuvens.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta sobre o declínio de temperatura em todo o estado até terça-feira (25). Na metade Norte do RS, o declínio deve ser entre 3ºC e 5ºC. Já na metade Sul, o aviso é de um declínio maior que 5ºC.

Fonte: G1