Morre aos 46 anos em Aracaju Lailson Melo, ex-presidente do Sergipe

Morreu em Aracaju, aos 46 anos, Lailson Melo. Ele foi vice-presidente do Sergipe, presidente do Conselho Deliberativo e também chegou a assumir a presidência em algumas ocasiões. Ele trabalhava também na Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

De acordo com informações passadas por familiares de Lailson Melo, o corpo dele foi encontrado na manhã desta segunda-feira, 30, no apartamento onde morava, na zonal sul de Aracaju. A causa da morte até o momento não foi divulgada.

Lailson era advogado, contador, radialista e produtor cultural. Em 2010, ocupou o cargo vice-presidente do Sergipe. E em 2013, foi eleito presidente do Conselho Deliberativo do Sergipe. No mesmo ano assumiu o cargo de presidente do clube.