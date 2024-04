Morre, em Aracaju, a jornalista e colunista social Thaís Bezerra

Morreu, no fim da noite dessa segunda-feira (1º), em Aracaju, aos 64 anos, a jornalista e colunista Thaís Bezerra. Ela estava internada há dois dias em um hospital particular em virtude de um câncer de pulmão, contra o qual lutava há nove anos. O governado de Sergipe e a Prefeitura de Aracaju decretaram luto oficial de três dias pela morte.

“Ela marcou presença no colunismo sergipano e na vida dos sergipanos”, disse a irmã Tanit Bezerra, durante o velório que acontece na casa de Thaís, na manhã desta terça (2). O corpo será sepultado após as 16h, no Cemitério Santa Isabel, na capital.

Velório da jornalista está sendo realizado na casa dela

Trajetória:

TB, como era conhecida, começou no jornalismo em 1978, no extinto jornal Gazeta de Sergipe. Por mais de 40 anos atuou no colunismo social do estado, com destaque para o caderno que assinava no Jornal da Cidade, desde o ano de 1981.

Também atuou na assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do estado e na Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), como assistente administrativa.

Em nota, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe (Sindijor), disse que, ao longo das últimas cinco décadas, assumiu protagonismo “em decorrência do seu mais alto gabarito funcional, sobretudo, na editoria do colunismo social”. Referência para inúmeras gerações de profissionais, revolucionou a forma de produzir e publicar o caderno de sociedade. “Detentora de postura acolhedora, deixa um legado de dedicação e amor às respectivas atuações profissionais”. Pesar.

Fonte : g1