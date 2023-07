Morre idoso que foi filmado sofrendo agressões pela filha

De acordo com o delegado João Moreira, se houver conexão entre a agressão e a morte da vítima, a tipificação penal do crime será modificada para maus-tratos qualificado. O inquérito policial aberto na Delegacia de Atendimento ao Idoso e Pessoas com Deficiência vai juntar o atestado de óbito ao procedimento policial.

Medidas cautelares foram requisitadas e atendidas pela Justiça e o inquérito policial segue em andamento, já que a principal suspeita desobedeceu à intimação policial. Um laudo pericial é aguardado para encerrar os trabalhos investigativos.